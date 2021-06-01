Кемеровчане застали извращенца за мастурбацией на скамейке

Очевидец рассказал, что приносящий себе удовольствие мужчина был замечен на проспекте Ленина, неподалеку от педагогического колледжа.
– Мужчина сунул руку к себе в штаны и начал делать не совсем приличные действия. Прямо в общественном месте... Это вообще нормальное явление!? – заявил автор поста.
В комментариях подписчики сообщества неоднозначно отнеслись к публикации. Одни осудили мужчину за мастурбацию на глазах у земляков, а другие выразили мнение, что горожанин решил "почесать", но неудобный момент отсняли случайные прохожие и выставили на публичное обозрение.
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