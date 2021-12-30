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Кемеровчане засняли на камеру схватку двух владелиц собак

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Фото:  

Жители кузбасской столицы запечатлели на видео потасовку, которую устроили хозяйки двух собак, не сошедшиеся во мнениях.

Накануне в социальных сетях появился ролик, заснятый очевидцем в Серебряном бору в Кемерове. На кадрах видно, что две женщины, прогуливавшиеся по городу с собаками, вступили в конфликт. По словам автора видео, ссора кемеровчанок произошла из-за разногласий в правилах выгула: питомец одной из участниц конфликта, породу которого очевидец причислил к бойцовским, был без намордника.


Словесная перепалка переросла в драку. Сначала одна из женщин нанесла оппонентке удар поводком, на что вторая кемеровчанка ответила пинками по ногам. Собаки тем временем спокойно стояли рядом, а когда конфликт хозяек стал более активным, то и вовсе испуганно отбежали в сторону.


Потасовка закончилась тем, что женщины разошлись. Пришли ли они к единому мнению, и действительно ли ссора произошла из-за намордника, осталось неизвестным.

Видео: Instagram / incident_kuzbass

Да!
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