Кемеровчане засняли на камеру схватку двух владелиц собак

Накануне в социальных сетях появился ролик, заснятый очевидцем в Серебряном бору в Кемерове. На кадрах видно, что две женщины, прогуливавшиеся по городу с собаками, вступили в конфликт. По словам автора видео, ссора кемеровчанок произошла из-за разногласий в правилах выгула: питомец одной из участниц конфликта, породу которого очевидец причислил к бойцовским, был без намордника.

Словесная перепалка переросла в драку. Сначала одна из женщин нанесла оппонентке удар поводком, на что вторая кемеровчанка ответила пинками по ногам. Собаки тем временем спокойно стояли рядом, а когда конфликт хозяек стал более активным, то и вовсе испуганно отбежали в сторону.

Потасовка закончилась тем, что женщины разошлись. Пришли ли они к единому мнению, и действительно ли ссора произошла из-за намордника, осталось неизвестным.