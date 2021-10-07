Кемеровчане засняли "короля парковки" у кустов

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Жители кузбасской столицы остались недовольны мастерством парковки земляка, который бросил свой транспорт возле входной двери в многоквартирный дом.

Владелец белой иномарки решил оставить свой автомобиль в месте, где, как посчитали очевидцы, ему стоять не положено. Неизвестный припарковал машину на тротуаре возле входа в подъезд жилого многоквартирного дома, чем возмутил жильцов.

Очередной король парковки, подписал кадр пользователь Сети, который разместил пост на публичное обозрение в одном из сообществ "ВКонтакте".

Правда где именно был зафиксирован транспорт, подписчик паблика не указал.


Однако в комментариях по данному случаю возник спор, в ходе которого некоторые жители кузбасской столицы встали на защиту автолюбителя. По мнению заступников, водитель иномарки оставил достаточно места для пешеходов и ничем не помешал им пройти к двери. Сторонники радикальных решений, в свою очередь, предложили наказать "короля" и забросать его имущество яйцами.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"

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