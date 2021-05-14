Кемеровчане запечатлели в Искитимке гигантского грызуна-строителя

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В центре шахтерского края на водах Искитимки горожане обнаружили редкого для этих мест зверя.

Жители кузбасской столицы во время прогулки по берегам Искитимки в четверг, 13 мая, встретили на своем пути редкого обитателя водоема. Так, им удалось вблизи разглядеть гигантского грызуна-строителя и запечатлеть его действия на камеру.

– Итак, господа... бобер! Под Университетским мостом бродил один, грациозно грыз веточки, наслаждался водой, на которой местами пленка, а рядом кучки мусора, но ему вроде и нормально, – сообщил свидетель редакции VSE42.Ru.

Девушка предположила, что гость областного центра задумал построить плотину. Однако очевидице стало жалко живое существо, которое вынуждено "купаться в помоях и мусоре".

Да!
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