Кемеровчане запечатлели необычную парковку электросамоката

Пользователи соцсетей опубликовали фотографию, на которой видно, как в районе кольца на Бульваре Строителей в Кемерове, неизвестный припарковал электросамокат.

Правда оставил он его на дереве.

– Припарковался, – написал автор.

Далеко не все комментаторы оценили такой метод.

– Потом не жалуйтесь, что у нас ничего не делают. Для кого? – отметил один из подписчиков.

Многие подчеркнули и травмоопасность технического средства. Напомним, ранее дети на электросамокате попали в ДТП с машиной в Новокузнецке.