Кемеровчане запечатлели на камеру "покраску" асфальта в городе

0
Фото:  

Кемеровчане заметили, как рабочие под окнами жилого дома якобы красят асфальт. В горадминистрации прокомментировали происходящее.

Горожанка сняла на видео процесс "покраски асфальта" около ее дома: на кадрах несколько человек с помощью валиков наносят на дорожное покрытие вещество, после чего асфальт темнеет.


Оказалось, что на улице Двужильного, 14 рабочие занимались пропиткой асфальта с использованием спецматериала, который предназначен для защиты и сохранения свойств дорожного полотна. После высыхания вещество улучшает внешний вид асфальта, придавая ему "абсолютно черный цвет", рассказали VSE42.Ru в мэрии Кемерова.


Представители власти уточнили, что использующийся для пропитки дорог материал уплотняет и восстанавливает связующие компоненты асфальтобетона, герметизирует и регенерирует верхние слои асфальта.

Видео: VSE42.Ru
Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28794

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined