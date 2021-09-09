Горожанка сняла на видео процесс "покраски асфальта" около ее дома: на кадрах несколько человек с помощью валиков наносят на дорожное покрытие вещество, после чего асфальт темнеет.

Оказалось, что на улице Двужильного, 14 рабочие занимались пропиткой асфальта с использованием спецматериала, который предназначен для защиты и сохранения свойств дорожного полотна. После высыхания вещество улучшает внешний вид асфальта, придавая ему "абсолютно черный цвет", рассказали VSE42.Ru в мэрии Кемерова.

Представители власти уточнили, что использующийся для пропитки дорог материал уплотняет и восстанавливает связующие компоненты асфальтобетона, герметизирует и регенерирует верхние слои асфальта.