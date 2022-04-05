Кемеровчане занялись поиском дома для выброшенных из машины щенков

Накануне, 4 марта, в социальных сетях появилось сообщение от кемеровчан, которые начали поиск хозяев для щенков. Животные, по словам горожан, были выброшены неизвестными из машины на одном из остановочных пунктов. Теперь восьми малышам необходима передержка или дом.

‒ Дома с бабушкой жуткий скандал, боюсь может что-то с ними сделать. Пожалуйста, помогите. Поможем с кастрацией, вакцинацией. У себя сможем держать до завтра, потом скорее всего они отправятся в стайку холодную и сырую, так как другого варианта просто нет, ‒ рассказали кемеровчане.

Комментаторов разгневало поведение предыдущих "хозяев" щенков. Горожане также предположили, что собаки будут небольшими, когда вырастут.

Если вы хотите помочь щенкам обрести дом, свяжитесь с автором поста в социальных сетях.