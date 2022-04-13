Кемеровчане заметили пожарные машины у одной из школ

Сегодня, 13 апреля, в социальных сетях появились кадры, снятые в Заводском районе Кемерова. Местный житель запечатлел на камеру пожарные машины, которые стянулись к школе №7 на Пролетарской улице. Судя по фото, на месте событий было как минимум две единицы техники.

Журналист AVOKADO обратился в ГУ МЧС по Кузбассу, чтобы выяснить причину прибытия экстренных служб к образовательному учреждению. Специалисты рассказали, что огнеборцы выехали на место из-за ложного вызова.