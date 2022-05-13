Кемеровчане заметили поднявшийся над жилым домом дым

Сегодня, 12 мая, в социальных сетях появились снимки, на которых очевидцы запечатлели дым, вырывающийся из открытых окон жилища, расположенного в доме №28а по улице Волгоградской в Кемерове.

Журналист AVOKADO обратился в ГУ МЧС по Кузбассу, чтобы узнать подробности. Специалисты рассказали, что по данному адресу произошел пожар на площади четыре квадратных метра. К ликвидации были привлечены четыре единицы техники. Эвакуация жильцов не потребовалась.

На момент публикации данной новости возгорание ликвидировано.