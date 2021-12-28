Кемеровчане заметили на улицах вооруженных Дедов Морозов

Деды Морозы из СОБР, ОМОН и отряда спецназа "Кузбасс" в канун Нового года приняли участие в военно-спортивной игре, в рамках которой они вместе с воспитанниками профильных классов ведомства школы №74 г. Кемерова и Губернаторской кадетской школы-интерната полиции должны были предотвратить срыв самого долгожданного праздника сказочными злодеями.

– Преодолев тематическую штурмовую полосу, ребята овладели позициями похитителей Нового года и вернули на праздничную елку волшебные шары, – рассказали подробности в Росгвардии.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что команда Дедов Морозов спустилась с крыши Кузбасской областной детской клинической больницы им. Ю. А. Атаманова, чтобы поздравить с наступающим праздников маленьких пациентов.