Кемеровчане заметили на улицах вооруженных Дедов Морозов

0
Фото:  

Бойцы из областного центра надели праздничную маскировку: мужчины переоделись в костюмы Дедов Морозов, а после в новом виде появились на улицах кузбасской столицы.

Деды Морозы из СОБР, ОМОН и отряда спецназа "Кузбасс" в канун Нового года приняли участие в военно-спортивной игре, в рамках которой они вместе с воспитанниками профильных классов ведомства школы №74 г. Кемерова и Губернаторской кадетской школы-интерната полиции должны были предотвратить срыв самого долгожданного праздника сказочными злодеями.

Преодолев тематическую штурмовую полосу, ребята овладели позициями похитителей Нового года и вернули на праздничную елку волшебные шары, рассказали подробности в Росгвардии.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что команда Дедов Морозов спустилась с крыши Кузбасской областной детской клинической больницы им. Ю. А. Атаманова, чтобы поздравить с наступающим праздников маленьких пациентов.

Фото: Росгвардия Кузбасса

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32177

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined