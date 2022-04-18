Кемеровчане заметили краснокнижных птиц в кустах

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Жители областного центра в Сети поделились фотографией нетипичных для северных краев птиц, которые на момент съемки покорно сидели в городских кустах.

Интернет-пользователь поделился фотографией, на которую попали белые цапли, осевшие на территории города Кемерово. В комментариях к публикации многие удивились прибытию пернатых в северные края, ведь эти территории нельзя назвать типичными местами их обитания.


Журналист AVOKADO решил узнать причину решения птиц "погостить" в столице Кузбасса у биолога КемГУ Николая Скалона.

Примерно лет 10 назад к нам стали залетать белы цапли. Произошло это из-за потепления, поскольку в связи с увеличением температур некоторые птицы стали залетать в глубь севера, – сказал собеседник.

Он также отметил, что белые цапли на территории Кемеровской области занесены в Красную книгу и истреблять их строго запрещено. По данным специалиста, залетают они в шахтерский край практически каждый год. В среднем по весне можно заметить от 1 3 особи крупной птицы.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"

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