Кемеровчане заметили краснокнижных птиц в кустах

Интернет-пользователь поделился фотографией, на которую попали белые цапли, осевшие на территории города Кемерово. В комментариях к публикации многие удивились прибытию пернатых в северные края, ведь эти территории нельзя назвать типичными местами их обитания.

Журналист AVOKADO решил узнать причину решения птиц "погостить" в столице Кузбасса у биолога КемГУ Николая Скалона.

– Примерно лет 10 назад к нам стали залетать белы цапли. Произошло это из-за потепления, поскольку в связи с увеличением температур некоторые птицы стали залетать в глубь севера, – сказал собеседник.

Он также отметил, что белые цапли на территории Кемеровской области занесены в Красную книгу и истреблять их строго запрещено. По данным специалиста, залетают они в шахтерский край практически каждый год. В среднем по весне можно заметить от 1– 3 особи крупной птицы.