Кемеровчане заметили голого "солевого" парня возле цирка

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Обнаженный мужчина вышел на улицу в Центральном районе кузбасской столицы, чтобы отыскать наркотическую закладку.

Сообщение о "соленном" парне появилось в сообществе во "ВКонтакте". Автор поста указал, что обнаженный мужчина разгуливал в районе Кемеровского цирка, где якобы искал закладку с наркотическим веществом.


Судя по опубликованной записи, горожанин без одежды бегал от одного сугроба к другому. При этом местные жители обратили внимание, что на улице стоял сибирский мороз, однако, несмотря на сильную минусовую температуру, одежда незнакомцу не потребовалась. Он даже несколько раз окунулся в снег.

– Соль! Соль! Мне нужна соль, – бормотал герой ролика.

В комментариях интернет-пользователи пошутили, что встревоженный мужчина на скорую руку выбежал на холод, чтобы отыскать поваренную соль для приготовления пищи. Несмотря на иронию многие зрители ужаснулись происходящему и заявили, что подобное поведение – это "совсем беда".

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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