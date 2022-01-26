Кемеровчане заметили дикую косулю возле трамвайных путей

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Дикое животное разгуливало в непосредственной близости с проезжей частью, чем привлекло внимание любопытных кемеровчан.

Интернет-пользователь разместил видеосъемку с побегом дикого животного в сообществе во "ВКонтакте". Автор поста указал, что косуля была замечена на территории города возле Соснового бора неподалеку от остановки трамвайных вагонов.

Перед остановкой сосновый бор, если ехать на трамвае, указал в комментариях очевидец.

Судя по опубликованным кадрам, маленький олень рассекал по заснеженному склону в момент, когда рядом с ним по рельсам мчался пассажирский трамвай. После громких звуков лесной житель скоропостижно скрылся в лесистой местности.


Напомним, что ранее косуля попалась на глаза людям в районе кемеровского шоссе.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"

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