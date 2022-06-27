Кемеровчане заметили черную лису в одном из районов города

Кемеровчане сообщили о встрече со зверьком в социальных сетях. Горожане рассказали, что черную лису обнаружили рано утром 26 июня, возле одного из крупных гипермаркетов на проспекте Ленинградском.

Судя по кадрам, снятым жителями кузбасской столицы, животное прошлось возле паллетов с товарами, а затем скрылось, испугавшись оператора.

Позднее выяснилось, что чернобурый лис является питомцем кемеровчан, проживающих на бульваре Строителей. Ранее они сообщали, что животное сбежало, и просили помочь с поисками. Судя по комментариям, зверек уже вернулся к хозяевам.