Кемеровчане заметили бродившую у многоэтажек корову

Сегодня, 28 августа, кемеровчане поделились в социальных сетях кадрами, снятыми в Рудничном районе города. В объектив камеры очевидца попала бело-рыжая корова, прогуливающаяся у многоэтажных домов и припаркованных автомобилей.

– Газон косит, – пошутили горожане.

Судя по видео, испугавшееся громких криков животное поспешило скрыться от людей, побежав вдоль улицы Серебряный бор. Причины появления коровы в городе и ее дальнейшая судьба остались неизвестными.