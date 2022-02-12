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Кемеровчане взялись за топоры и пилы из-за прорыва трубы

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Жители кузбасской столицы рассказали о спасении своего имущества из ледяной ловушки.

Кемеровчане поделились в Сети снимком автомобиля, колеса которого сковал лед. По словам горожан, данная ситуация возникла из-за прорыва трубы во дворе дома на проспекте Ленина. Пользователи рассказали, что вода залила территорию парковки и машины оказались в ледяной ловушке. Кемеровчанам пришлось взяться за инструменты, чтобы освободить свое имущество.

– С 8:00 мужики топорами и пилами освобождают машины из ледового плена, – рассказал автор поста в социальной сети.

По словам горожан, это не первый случай прорыва труб на обозначенной территории.


Напомним, ранее на схожую проблему пожаловались жители Новокузнецка.

Фото:  
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