Кемеровчане взялись за топоры и пилы из-за прорыва трубы

Кемеровчане поделились в Сети снимком автомобиля, колеса которого сковал лед. По словам горожан, данная ситуация возникла из-за прорыва трубы во дворе дома на проспекте Ленина. Пользователи рассказали, что вода залила территорию парковки и машины оказались в ледяной ловушке. Кемеровчанам пришлось взяться за инструменты, чтобы освободить свое имущество.

– С 8:00 мужики топорами и пилами освобождают машины из ледового плена, – рассказал автор поста в социальной сети.

По словам горожан, это не первый случай прорыва труб на обозначенной территории.

Напомним, ранее на схожую проблему пожаловались жители Новокузнецка.