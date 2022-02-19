Кемеровчане выступили за сокращение времени ожидания автобусов

Расписание общественного транспорта возмутило пассажиров в областном центре. По мнению местных жителей, они тратят слишком много времени на ожидание одного автобуса, что создает массу неудобств.

– Маршрут 3т, в данное время автобус 85. Мы живем на южном. Моя дочь учится в мед университете, корпус на Бульваре Строителей. <...> Мой ребенок учится с 9.00, расписание автобуса 7.15 ч, а следующий 7.50 ч... Это как так??? Почему интервал между автобусами 35 минут (авторский стиль сохранен, – прим. ред.), – указал пользователь "ВКонтакте"

Также автор сообщения уточнил, что хотел бы, чтобы власти сократили перерыв в расписании до 10 минут.

При этом в комментариях кемеровчане заявили, что 35 минут – это вовсе не большой интервал между автобусами, поскольку многим приходится ожидать свой транспорт на протяжении часа и терпеть массовые задержки.