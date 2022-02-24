Кемеровчане выступили против ярких красок на фасадах зданий

Глава Кемерова Илья Середюк разместил в социальных сетях пост, в котором затронул тему реконструкции студенческого кампуса одного из вузов города. Он сообщил, что сейчас специалисты создают проект дизайна, которого будут придерживаться при модернизации. После этого кемеровчане начали высказывать свои предложения, самым частым из которых был отказ от использования ярких красок.

‒ "Пожалуйста, не делайте вентфасад, особенно кислотных цветов", "Пожалуйста, НИГДЕ не делайте вентфасад кислотных цветов. И СДС запретите это делать, отберите плитку и краски у них наконец", "Попросите не делать разноцветные фасады из металлического сайдинга" (стиль авторов сохранен ‒ прим. ред.), ‒ написали горожане в комментариях на странице мэра в Instgaram.

Кроме того, пользователи высказались, что хотели бы видеть оригинальный фасад зданий, без "кислотного ада". На момент публикации новости на сообщения горожан никто не ответил.