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Кемеровчане высказались об осторожности в пятницу 13-го

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Некоторые жители столицы Кузбасса предпочли бы отказаться от важного дела из-за суеверий.

Сегодня, 13 мая, стало известно, что некоторые кемеровчане избегают собеседований в пятницу 13-го. Большинство горожан отказались поддаться влиянию суеверий: 88% опрошенных согласились бы встретиться с потенциальным работодателем в "несчастливую" дату. При этом 6% горожан отметили, что пошли бы на собеседование в этот день только в том случае, если новое место работы сулит хорошие перспективы, а вот 2% жителей кузбасской столицы и вовсе отказались бы от попытки трудоустройства.

‒ Большинство работодателей в Кемерове не обращает внимания на суеверия и готово назначать собеседования на пятницу 13-го (92%). 5% воздержатся от проведения каких-либо интервью в "день неприятностей", еще 1% назначит собеседование только с очень перспективными кандидатами, ‒ рассказали исследователи сервиса SuperJob.

Примечательно, что наиболее суеверными оказались респонденты в возрасте до 24 лет, а также имеющие доход до 30 000 рублей в месяц.

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