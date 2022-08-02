Кемеровчане выразили свое отношение к заражению COVID-19

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Жители столицы Кузбасса рассказали о страхе перед коронавирусом на фоне роста заболеваемости .

Проведенный среди кемеровчан опрос показал, что 40% горожан боятся заражения коронавирусной инфекцией. При этом 8% из них испытывают сильный страх перед опасным вирусом. А вот 60% респондентов признались, что не боятся заболеть COVID-19 даже на фоне роста количества заражений.


При этом, по данным сервиса Super Job, женщины чаще мужчин беспокоятся о своем здоровье во время пандемии (46% и 30% соответственно). Доля тех, кто переживает о заражении COVID-19, больше у горожан старше 45 лет. При этом из опрошенных "антипрививочников" боится заболеть коронавирусом каждый четвертый.


Отметим, что за минувшие сутки в Кузбассе впервые с мая было зафиксировано более 100 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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