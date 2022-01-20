Накануне в социальных сетях мэра Кемерова Ильи Середюка появился комментарий от горожанина, который поинтересовался, будет ли произведено обновление построек, расположенных вблизи железнодорожного вокзала.

‒ Планируете что-то делать с привокзальной частью города? Это ‒ ворота Кемерово, его лицо. Но то, что там сейчас ‒ позор. Один дом Ленина 3 чего стоит (стиль автора сохранен ‒ прим. ред.), ‒ написал кемеровчанин.

На обращение ответил градоначальник. Он сообщил, что преображение проблемного участка запланировано, однако средств для этого пока нет.

‒ У нас есть концепция реконструкции привокзальной территории, но пока не нашли ресурсы для ее воплощения, ‒ заявил Илья Середюк на своей странице в Instagram.

При этом продолжается обновление других частей города. Так, мэр Кемерова ранее поделился фотографиями строительства новой набережной Томи.