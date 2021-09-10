Кемеровчане вынесли со строительной базы 3,5 центнера металлических изделий

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Рабочие кемеровской строительной базы не досчитались металлических изделий на 3,5 центнера и обратились за помощью в поисках деталей к силовикам.

Работники одной строительной базы в городе Кемерово забили тревогу после того, как заступили на новую смену и не обнаружили выплавленных металлических уголков и других конструкций, которые изготовили ранее и оставили на улице. За помощью к поиску пропавших частей они обратились к силовикам.


В ходе расследования стражи закона установили, что к исчезновению деталей причастны два местных жителя 31 года и 33 лет, один из которых ранее уже отбывал наказание за кражу.

Оперативники установили, что ночью, злоумышленники приехали на такси на территорию предприятия, чтобы похитить металлические изделия. Около 350 кг металла поддельники сдали в ближайший пункт приема, – сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Позже удалось установить причастность мужчин к еще одной краже.


В отношении задержанных уже возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". В качестве максимального наказания санкции статьи предусматривают пять лет лишения свободы.

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