Кемеровчане вынесли со строительной базы 3,5 центнера металлических изделий

Работники одной строительной базы в городе Кемерово забили тревогу после того, как заступили на новую смену и не обнаружили выплавленных металлических уголков и других конструкций, которые изготовили ранее и оставили на улице. За помощью к поиску пропавших частей они обратились к силовикам.

В ходе расследования стражи закона установили, что к исчезновению деталей причастны два местных жителя 31 года и 33 лет, один из которых ранее уже отбывал наказание за кражу.

– Оперативники установили, что ночью, злоумышленники приехали на такси на территорию предприятия, чтобы похитить металлические изделия. Около 350 кг металла поддельники сдали в ближайший пункт приема, – сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Позже удалось установить причастность мужчин к еще одной краже.

В отношении задержанных уже возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". В качестве максимального наказания санкции статьи предусматривают пять лет лишения свободы.