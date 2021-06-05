Кемеровчане выбрали семь территорий для благоустройства в 2022 году

В течение месяца жители областного центра выбирали, какие места в городе нуждаются в улучшении. По окончании голосования власти назвали семь мест в Кемерове, которые будут благоустроены в 2022 году:

Бульвар Патриотов от ул. Радищева до ул. Двужильного;

Сквер за территориальным управлением Рудничного района;

Парк культуры и отдыха "Березовая роща";

Сквер на пересечении ул. Красноармейская и ул. Черняховского;

Бульвар ул. Кирова, от просп. Советского до ул. Н. Островского;

Сквер напротив ТЦ "Гринвич" в ж. р. ФПК;

Парк Победы в ж. р. Ягуновский.

Всего в опросе приняли участие 68 365 человек.