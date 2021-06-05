Кемеровчане выбрали семь территорий для благоустройства в 2022 году

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Кемеровские власти подвели итоги голосования за места в городе, которые больше всего нуждаются в благоустройстве. Горожане выбрали семь территорий, которые претерпят изменения в следующем году.

В течение месяца жители областного центра выбирали, какие места в городе нуждаются в улучшении. По окончании голосования власти назвали семь мест в Кемерове, которые будут благоустроены в 2022 году:

  • Бульвар Патриотов от ул. Радищева до ул. Двужильного;
  • Сквер за территориальным управлением Рудничного района;
  • Парк культуры и отдыха "Березовая роща";
  • Сквер на пересечении ул. Красноармейская и ул. Черняховского;
  • Бульвар ул. Кирова, от просп. Советского до ул. Н. Островского;
  • Сквер напротив ТЦ "Гринвич" в ж. р. ФПК;
  • Парк Победы в ж. р. Ягуновский.

Всего в опросе приняли участие 68 365 человек.

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