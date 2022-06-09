Кемеровчане выбрали 11 городских скверов для благоустройства

В список территорий, которые властям следует благоустроить в ближайшее время, вошли следующие кемеровские скверы:
- Сквер у МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 34 им. С. А. Амелина" на проспекте Шахтеров, 105;
- Сквер на улице Патриотов (2 этап);
- Сквер у МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 52", улица Новогодняя, 10;
- Сквер на проспекте Молодёжный, 10;
- Сквер у территориального управления Центрального района по адресу Кирова, 40;
- Сквер героев Гражданской войны на улице Карболитовская;
- Сквер по улице Пионер, 4;
- Сквер на пересечении улицы Марковцева и проспекта Комсомольский;
- Сквер ДК "Москва";
- Сквер Березовая роща в Кировском районе у больницы имени Подгорбунского;
- Сквер у суда Ленинского района, проспект Химиков, 20.
Так, интернет-пользователи посчитали, что эти места больше всех нуждаются в обновлении. При этом в администрации города чиновники уточнили, что в попавших в перечень парках специалисты отремонтируют асфальт, заменят скамейки, поставят новые урны, восстановят газоны и так далее.
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