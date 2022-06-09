Кемеровчане выбрали 11 городских скверов для благоустройства

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Благоустройство сразу 11 кемеровских скверов состоится в 2023 году. Так, места, где будет проведено обновление, определили сами жители областного центра. Свой голос граждане смогли отдать за требующее ремонта городское пространство на платформе 42.gorodsreda.ru.

В список территорий, которые властям следует благоустроить в ближайшее время, вошли следующие кемеровские скверы:

  • Сквер у МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 34 им. С. А. Амелина" на проспекте Шахтеров, 105;
  • Сквер на улице Патриотов (2 этап);
  • Сквер у МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 52", улица Новогодняя, 10;
  • Сквер на проспекте Молодёжный, 10;
  • Сквер у территориального управления Центрального района по адресу Кирова, 40;
  • Сквер героев Гражданской войны на улице Карболитовская;
  • Сквер по улице Пионер, 4;
  • Сквер на пересечении улицы Марковцева и проспекта Комсомольский;
  • Сквер ДК "Москва";
  • Сквер Березовая роща в Кировском районе у больницы имени Подгорбунского;
  • Сквер у суда Ленинского района, проспект Химиков, 20.

Так, интернет-пользователи посчитали, что эти места больше всех нуждаются в обновлении. При этом в администрации города чиновники уточнили, что в попавших в перечень парках специалисты отремонтируют асфальт, заменят скамейки, поставят новые урны, восстановят газоны и так далее.

Да!
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