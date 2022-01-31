Кемеровчане возмутились засилью собачьих фекалий у школ и детсадов

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Пользователи соцсетей выразили недовольство в связи с поведением жителей кузбасской столицы, которые не осуществляют уборку за питомцами.

Кемеровчане в Сети рассказали, что собачьи отходы не позволяют нормально передвигаться по некоторым территориям в Рудничном районе города. Особенно плачевная ситуация, по словам жителей, наблюдается близ школы №36 и детских садов №19 и №91.

– Дети вереницей идут в школу и сады, и пройти негде, везде валяются фекалии! – возмутились кемеровчане.

Горожане отметили, что Сосновый Бор также подвергается загрязнению собачьими нечистотами из-за хозяев, которые не считают нужным убрать за своим питомцем. Кроме того, жители других районов сообщили, что и они сталкиваются с подобным поведением сограждан. Кемеровчане предположили, что улучшить ситуацию поможет создание зон, на которых выгул собак запрещен, а за нарушение полагается крупный штраф.


Ранее редакция AVOKADO писала о стае агрессивных собак, атакующих автомобили в Кузбассе.

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