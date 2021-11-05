Кемеровчане возмутились задымлением центра города

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Жители столицы Кузбасса выразили недовольство дымом, которым заволокло небо в центре города.

Накануне в социальных сетях появилась запись, на которой очевидцы запечатлели дым, поднявшийся над центральным районом Кемерово.

Печники топят... Дышите глубже! подписал видео автор поста.

Мнения комментаторов разделились. Часть пользователей поддержали автора, заявив, что жители частного сектора пытаются сэкономить и обогревают дома некачественным топливом, которое создает много плотного дыма. Другие кемеровчане возмутились высказыванием автора.

И что, людям теперь дома печи не топить? ‒ прокомментировали видео пользователи.

Позже автор публикации сообщила, что слово "печники" в посте носит иносказательный характер, и она хотела подчеркнуть, что задымление спровоцировали не жители частного сектора, а промышленные предприятия.

Видео: ВКонтакте / Инцидент Кемерово

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