Кемеровчане возмутились задымлением центра города

Накануне в социальных сетях появилась запись, на которой очевидцы запечатлели дым, поднявшийся над центральным районом Кемерово.
‒ Печники топят... Дышите глубже! ‒ подписал видео автор поста.
Мнения комментаторов разделились. Часть пользователей поддержали автора, заявив, что жители частного сектора пытаются сэкономить и обогревают дома некачественным топливом, которое создает много плотного дыма. Другие кемеровчане возмутились высказыванием автора.
‒ И что, людям теперь дома печи не топить? ‒ прокомментировали видео пользователи.
Позже автор публикации сообщила, что слово "печники" в посте носит иносказательный характер, и она хотела подчеркнуть, что задымление спровоцировали не жители частного сектора, а промышленные предприятия.
Видео: ВКонтакте / Инцидент Кемерово
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