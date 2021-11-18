Кемеровчане возмутились строительством 21-этажных домов на Притомском проспекте

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Жители кузбасской столицы высказали недовольство планами на строительство высоток на Притомском проспекте. Сотрудники Минстроя прокомментировали жалобу горожан.

Накануне в социальных сетях губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева появилось сообщение от жителя Кемерова. Мужчина возмутился решением о строительстве многоэтажного жилого комплекса на Притомском проспекте и призвал главу региона обратить внимание на данную ситуацию. Напомним, что ранее кемеровские власти разрешили строительство 21-этажных зданий.

‒ Как можно там (на Притомском проспекте ‒ прим. ред.) строить абсолютно несбалансированное архитектурное решение? Там уже сформировалась этажность района.<...> К тому же, никто не отменяет что строительство будет проходить на возвышенности, а совсем недавно из за сейсмической активности в таких местах был запрет на строительство. Для чего там нужен данный 21-этажный комплекс?! ‒ написал кемеровчанин.

На обращение горожанина отреагировали представители регионального Минстроя. Специалисты сообщили, что действующие строительные нормы не запрещают строительства зданий выше 16 этажей, и подобные объекты призваны сформировать общий архитектурный облик города.

‒ Во всем мире наращивает темпы многоэтажное строительство: современные технологии строительства позволяют строить безопасные здания в том числе на возвышениях и в зонах со сложными сейсмическими условиями, ‒ заявили сотрудники Минстроя Кузбасса.

Эксперты подчеркнули, что проектировщики учитывают сейсмические данные конкретного участка и на основе этих данных рассчитывают нагрузки на несущие конструкции.


Ранее редакция AVOKADO освещала комментарий властей по поводу строительства 21-этажных домов в Кемерове.

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