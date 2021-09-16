Кемеровчане возмутились состоянием парковки около аэропорта

Новый терминал у здания Аэропорта Леонова, по мнению горожан, стал поводом для гордости местных властей. Правда за пределами обновлений гостей региона да и местных жителей поджидал "бесплатный аттракцион", который появился в районе бесплатной парковки после сезонных проливных дождей.

– Бесплатный офф-роад аттракцион в подарок. Все как положено дождь, грязь, трос, крузак, который тебя вытягивает. И это не какая-то деревня это парковка нашего аэропорта (авторский стиль сохр. - прим. ред.) , – пояснил автор поста в сообществе "ВКонтакте".

Также пользователь Сети отметил, что приехал туда с целью отвести брата на самолет до Москвы, откуда он прибыл в гости к родственнику. Несмотря на то, что мужчины приехали на место с запасом времени, на парковке у гостиницы им пришлось "повозиться" около 20 минут при попытках вытащить авто из грязевой колеи.

По итогу вытянуть легковушку удалось водителю крупного внедорожника, который использовал трос.

Горожанин смог доставить столичного гостя на самолет, правда прибыли в отстроенное здание они в грязной обуви, да и родственник после инцидента не изъявил желания приезжать в центр Кузбасса.