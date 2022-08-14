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Кемеровчане возмутились разговаривающим по видеосвязи водителем автобуса

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Жители столицы Кузбасса выразили негодование из-за работника общественного транспорта, который якобы устроил видеозвонок во время движения.

По словам кемеровчан, они заметили нарушителя 13 августа текущего года. Горожане рассказали, что ехали на автобусе 182э, когда обнаружили, что водитель якобы разговаривает по телефону посредством видеозвонка. На снятых очевидцами кадрах видно, что автомобилист говорит, держа при этом телефон перед собой.

– Нормально так ехать по видеосвязи тарахтеть (стиль сохранен – прим. ред.), – высказались жители столицы региона.

Поведение водителя вызвало бурю негодования в комментариях. Кузбассовцы отметили, что подобные действия несут угрозу для пассажиров и пешеходов. А тем, кто оправдывает автомобилиста, пользователи Сети посоветовали задуматься о безопасности их близких, которые могли бы оказаться в салоне автобуса или на дороге.

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