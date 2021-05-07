Кемеровчане возмутились повреждением новой дороги

По словам возмущенного кемеровчанина, повреждения были обнаружены в Ленинском районе города на участке проспекта Комсомольский между проспектами Ленина и Химиков. Эта дорога была проложена в 2020 году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги", однако уже сейчас она оказалась испорчена "то ли дорожниками, то ли еще кем-то", отметил горожанин.

–Дорогу совсем недавно отстроили. По нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" на нее выделялись федеральные деньги, а из-за безответственного отношения ее просто испортили, – заявил собеседник издания VSE42.Ru.

Кемеровчанин посчитал, что асфальт могла повредить тяжелая техника, которая используется в районе строительства нового теннисного центра.

– Вот так добиваемся финансирования по нацпроектам, а потом сами же ломаем, – возмутился житель кузбасской столицы.

Стоит отметить, что строительство нового участка Комсомольского проспекта началось в апреле прошлого года. Предполагалось, что работы завершатся в октябре 2020 года, однако объект был сдан уже в августе.