Кемеровчане возмутились потенциально опасным участком дороги

Кемеровчане в социальных сетях задались вопросом о том, будет ли проведен ремонт на проходящем рядом с Кузнецким мостом участке улицы Терешковой. Ранее неудовлетворительное состояние этой дороги попало на видео.

‒ Там не колея, а траншея уже. Когда это закончится? Там ездить страшно! ‒ возмутились жители областной столицы.

Администрация города заявила, что подрядная организация отказывается провести восстановительные работы на обозначенном участке. Сообщается, что дело рассматривается в арбитражном суде.