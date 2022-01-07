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Кемеровчане возмутились платным выходом на лед в одном из парков

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Жители кузбасской столицы выразили недовольство необходимостью платы за зимнее развлечение. Власти прокомментировали ситуацию.

Накануне в социальных сетях появилось сообщение от кемеровчанки, которая заявила, что в парке имени Веры Волошиной взимается плата не только за прокат коньков, но и за выход на лед.

– Что за кощунство? <...> Эта же компания открыла каток на бульваре Строителей. Цена за прокат там ниже, и денег за выход на лед не берут, – написала горожанка.

На обращение кемеровчанки ответили представители мэрии. Они сообщили, что указанный парк находится в частной собственности, и содержание развлекательного объекта осуществляется за счет собственника.

— Вход на каток является платным по решению арендатора, — рассказали представители городской администрации.

Кроме того, специалисты напомнили, что в Кемерове действует два катка, где прокатиться можно бесплатно: рядом со стадионом "Химик" и на площади Советов.


Ранее платными катками возмущались жители Новокузнецка.

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