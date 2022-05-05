Кемеровчане возмутились обилием мусора и ям рядом с гимназией

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Жительница кузбасской столицы пожаловалась на ненадлежащее состояние территории, расположенной вблизи образовательного учреждения.

Кемеровчанка сообщила, что проблемная ситуация возникла на участке около дома №21А по улице Волгоградской и площадке рядом с гимназией №21. По словам горожанки, в прошлом году землю рядом с образовательным учреждением облагородили, однако на сегодняшний день обозначенная территория пришла в ненадлежащее состояние.

‒ Сейчас весна 2022 года и все забыли, что нужно, как говорится, все доводить "до ума". Сухостой, пиленые деревья, ямы от погребов, мусор ВЕЗДЕ! ‒ возмутилась жительница областной столицы, подкрепив свои слова снимками.

Женщина призвала администрацию Кемерова обратить внимание на данную территорию. Комментаторы поддержали горожанку и отметили, что проблема с мусором наблюдается не только на обозначенном участке.

Фото: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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