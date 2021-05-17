Кемеровчане возмутились ночными драками и криками возле местного заведения

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Жители областного центра пожаловались в соцсетях на то, что в ночное время им не дают спать "тусовщики", собирающиеся рядом с заведением, работающим допоздна.

С соцсетях появился ролик, на котором запечатлены конфликтующие горожане. Видео сняли очевидцы ночью в Рудничном районе на улице Ногинской 10б. По их словам, ссоры и драки рядом с ночным заведением происходят регулярно.

– Люди в вас есть хоть что то человеческое??? Мы не спим по ночам, а бывает и до утра, так как заведение работает до последнего клиента! (авт. стиль сохр. – прим. ред.), – говорится в публикации.

Местные жители сообщают, что в ночное время они вынуждены слушать, как неизвестные дерутся под их окнами и издают "дикие крики".


Исходя из опубликованных материалов, на место инцидента также приезжали стражи порядка.

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