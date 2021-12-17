Кемеровчане возмутились некорректной работой светофора на загруженном перекрестке

О появлении "загадочного" светофора на пересечении Кузбасского проспекта и улицы Институтская в городе Кемерово местный житель рассказал в социальных сетях. Очевидец отметил, что регулировщик мигает желтым, показывая, что перекресток становится нерегулируемым, а потом внезапно он переключается на запрещающий сигнал, что создает помехи для движения автомобилей.

– Пока стоял в пробке, светофор мигал желтым, а когда подъехал, включился в нормальную работу. Что это?, – задался вопросом подписчик сообщества во "ВКонтакте".

Причины, из-за которых светофор прекратил корректно выполнять свою работу не известны.