Кемеровчане возмутились некорректной работой светофора на загруженном перекрестке

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Житель кузбасской столицы в паблике в Сети пожаловался на работу регулировщика который накануне затруднил движение автомобилистов.

О появлении "загадочного" светофора на пересечении Кузбасского проспекта и улицы Институтская в городе Кемерово местный житель рассказал в социальных сетях. Очевидец отметил, что регулировщик мигает желтым, показывая, что перекресток становится нерегулируемым, а потом внезапно он переключается на запрещающий сигнал, что создает помехи для движения автомобилей.

– Пока стоял в пробке, светофор мигал желтым, а когда подъехал, включился в нормальную работу. Что это?, – задался вопросом подписчик сообщества во "ВКонтакте".

Причины, из-за которых светофор прекратил корректно выполнять свою работу не известны.

Видео: ВКонтакте / Регион-42 Кемерово

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