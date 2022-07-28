Кемеровчане возмутились неисправным фонтаном у филармонии

Состояние фонтана у кемеровской филармонии на Советском проспекте возмутило жителей областного центра, которые сообщили о неполадках в работе водного объекта местным властям. Сообщение появилось на просторах Сети.

– А кто отвечает за фонтан у филармонии? Крутящиеся форсунки не крутятся, одна форсунка бьет в мрамор, который скоро отвалится, – поинтересовался интернет-пользователь.

На сообщение отреагировал представитель "Кемдора". По его данным, обслуживанием и техническим состоянием фонтанов в областном центре занимается подрядная организация ИП Солодов, с которой ранее у властей был заключен контракт.

Кроме того, специалисты МБУ "Кемеровские автодороги" обследовали фонтан "Сила шахтерских традиций", что расположен в сквере у Государственной филармонии Кузбасса. По результатам проверки подрядчику дали задание на выполнение работ по регулировке форсунок. Все должно быть выполнено в срок до 1 августа 2022 года.