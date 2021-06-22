Кемеровчане возмутились масштабной вырубкой деревьев ради парковки

По словам горожан, вырубка началась во дворе по адресу улица Волгоградская, 4. Местные жители задались вопросом о том, зачем ликвидируют здоровые деревья.

Позже специалисты портала "Кузбасс.Онлайн", где была опубликована жалоба, прокомментировали ситуацию. По их данным, решение о вырубке одобрили сами жильцы на общем собрании. При этом ремонт придомовой территории и устройство парковочных мест, которое предполагает снос деревьев, утвержден УК и собственниками.

Также отмечается, что с протоколом общего собрания, в том числе с планом благоустройства, кемеровчане смогут ознакомиться в своей управляющей компании.