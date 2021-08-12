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Кемеровчане возмутились исчезновением возившей людей на работу маршрутки

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Жители областного центра поинтересовались, почему с улиц города пропал автобус по маршруту №44т. Оказалось, проблема заключается в перевозчике.

Житель микрорайона ФПК задал вопрос о причинах исчезновения маршрутного такси № 44т на платформе "Кузбасс Онлайн". Он отметил, что альтернативный автобус по маршруту №94 приезжает редко и людям приходится тратить лишние деньги на пересадки.


Администрация портала в ответ на обращение пояснила, что стандарты транспортного обслуживания предусматривают пересадки, а организовать беспрерывные маршруты, которые будут удобным всем, невозможно.


Что касается интересующей кемеровчанина маршрутки 44т, то в ответе сказано, что перевозчик отказался от обслуживания с 19 октября прошлого года, поскольку пассажиропоток был маленьким. Администрация сайта перечислила действующие маршруты, которые курсируют по улице Свободы (№№ 94, 45т, 47т).

Да!
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