Кемеровчане возмутились игнорирующими остановки водителями маршруток

Кемеровчанка рассказала, что не смогла вовремя прибыть на работу из-за маршрутного такси, водитель которого принял решение не принимать пассажиров на одном из остановочных пунктов. Соответствующее обращение женщина разместила на платформе "Кузбасс Онлайн".

– Сегодня утром автобус 40т прошел мимо остановки "Цирк". Кроме того, некоторые водители этого маршрута самовольно меняют маршрут следования в вечернее время, – написала горожанка.

На жалобу ответили администраторы портала. Они сообщили, что сделали официальный запрос в транспортное предприятие, после чего были приняты соответствующие меры.

– Будет проведен внеплановый инструктаж всего водительского состава по недопущению случаев проезда водителями мимо остановок, – говорится в официальном ответе.

Кроме этого, предприниматель усилит контроль за соблюдением расписания маршрута 40т.