Накануне в социальных сетях кемеровчане разместили фотографию, сделанную у ДК Шахтеров, где располагается доска почета. На одном из вывешенных снимков запечатлен бывший директор шахты "Листвяжная", где в ноябре этого года произошел инцидент, унесший жизни 51 кузбассовца.

‒ "Этот плакат ‒ издевка над всеми жителями угольного региона", "Издевательство над семьями погибших!", " Что он там забыл?", ‒ написали горожане.

Напомним, что директор "Листвяжной" Сергей Махраков был задержан после ЧП. Позднее его поместили под стражу. Свою вину в инциденте мужчина не признал.