Кемеровчане возмутились фотографией экс-директора "Листвяжной" на доске почета

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Фото:  

Вывешенное на доске почета фото бывшего руководителя шахты "Листвяжная" (УК "СДС-Уголь") Сергея Махракова вызвало негативную реакцию жителей кузбасской столицы.

Накануне в социальных сетях кемеровчане разместили фотографию, сделанную у ДК Шахтеров, где располагается доска почета. На одном из вывешенных снимков запечатлен бывший директор шахты "Листвяжная", где в ноябре этого года произошел инцидент, унесший жизни 51 кузбассовца.

‒ "Этот плакат ‒ издевка над всеми жителями угольного региона", "Издевательство над семьями погибших!", " Что он там забыл?", ‒ написали горожане.

Напомним, что директор "Листвяжной" Сергей Махраков был задержан после ЧП. Позднее его поместили под стражу. Свою вину в инциденте мужчина не признал.

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