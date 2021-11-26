Кемеровчане возложили цветы к памятнику шахтерам Кузбасса

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Жители кузбасской столицы понесли цветы к монументу "Память шахтерам Кузбасса" в память о горняках, погибших в "Листвяжной".

Сегодня, 26 ноября, кемеровчане начали возлагать цветы на монумент "Память шахтерам Кузбасса", посвященный величию и значимости труда горняков. Таким образом жители кузбасской столицы выражают свое сочувствие трагедии, произошедшей накануне на шахте "Листвяжная" в Белово.

‒ Кемеровчане несут цветы к монументу "Память шахтерам Кузбасса" в знак траура по погибшим на шахте "Листвяжная", ‒ написал губернатор области Сергей Цивилев в официальном Telegram-канале.

Кроме того, глава региона поделился фотографиями стихийного мемориала, который возник возле представительства Кузбасса при правительстве РФ в Москве. К представительству также возлагают цветы.

Стихийный мемориал в Москве. Фото: Telegram / Цивилев.Live

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