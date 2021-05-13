Кемеровчане возле мемориала"Зимней вишне" почтили память жертв массового расстрела в Казани

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Цветы и записи скорби появились у кемеровского мемориала, посвященного погибшим в пожаре в "Зимней вишне". Жители Кузбасса почтили память погибших в массовым расстреле учеников и учителей гимназии №175 в Казани.

Жители кузбасской столицы принесли цветы и надписи с соболезнованиями к памятнику на проспекте Ленина, возле Парка Ангелов. Таким образом уроженцы шахтерского края присоединились к трауру, который объявлен в Татарстане в связи с массовым расстрелом учеников и сотрудников гимназии №175.

– Скорбим. Казань 11.05.2021 г., – указано на одном из плакатов возле мемориала.

Трагедия случилась 11 мая 2021 года. Тогда 19-летний Ильназ Галявиев с ружьем проник в здание учебного учреждения, где обучался несколько лет назад, и устроил стрельбу. Его действия привели к гибели девять человек, восемь из которых – дети. Силовики задержали убийцу на месте. Сейчас он заключен под стражу до середины июля.

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