Кемеровчане воспротивились проведению водопровода через кладбище

Земля, где расположено кладбище домашних животных в городе Кемерово, попала в проект проведения водопроводных труб. Так, специалисты будут вынуждены проложить оборудование в местах захоронения питомцев, что местные жители расценили как кощунство.

— Сотрудники КемВода г. Кемерово, будут прокладывать трубу прям через кладбище домашних животных, которое находится в г. Кемерово, это же просто кощунство, люди хоронили своих питомцев, установили памятники, как же так, нельзя этого допустить , пожалуйста помогите, (пунктуация авт. прим. ред.) — указал автор публикации.

Горожанин указал, что речь идет о территории в Ленинском районе в конце проспекта Московского. С его слов, захоронения расположены за церковью.

В качестве подтверждения своих слов пользователь Сети прикрепил фотографии с могильными плитами, на которых изображены портреты погибших четвероногих друзей. Правда комментаторы рассказали земляку, что сейчас для проведения труб используют современные технологии и бурят почву без разрывания крупных траншей.