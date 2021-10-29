Кемеровчане воспротивились проведению водопровода через кладбище

0
Фото:  

Новость о планах специалистов провести водопровод через кладбище животных разгневала жителей кузбасской столицы, которые выразили свое возмущение на просторах Сети.

Земля, где расположено кладбище домашних животных в городе Кемерово, попала в проект проведения водопроводных труб. Так, специалисты будут вынуждены проложить оборудование в местах захоронения питомцев, что местные жители расценили как кощунство.

Сотрудники КемВода г. Кемерово, будут прокладывать трубу прям через кладбище домашних животных, которое находится в г. Кемерово, это же просто кощунство, люди хоронили своих питомцев, установили памятники, как же так, нельзя этого допустить , пожалуйста помогите, (пунктуация авт. прим. ред.) указал автор публикации.

Горожанин указал, что речь идет о территории в Ленинском районе в конце проспекта Московского. С его слов, захоронения расположены за церковью.


В качестве подтверждения своих слов пользователь Сети прикрепил фотографии с могильными плитами, на которых изображены портреты погибших четвероногих друзей. Правда комментаторы рассказали земляку, что сейчас для проведения труб используют современные технологии и бурят почву без разрывания крупных траншей.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30608

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined