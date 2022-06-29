Кемеровчане воспротивились открытию торговли на газоне

По словам жительницы областной столицы, на проспекте Октябрьский, 80 в Шалготарьяне неизвестный решил поставить металлический ларек прямо на газон, уничтожив при этом все зеленые насаждения, что не понравилось прохожим.

– Сегодня хозяин разворотил весь газон и саженцы не пощадил! Кто мог дать ему на это разрешение? Город или ТУ Ленинского района? Администрация района и города, пожалуйста, уберите ларек, пока не началась торговля и газон совсем не убили!, – сокрушилась кемеровчанка в подписи к публикации.

В свою очередь в городской администрации журналисту AVOKADO сказали, что теперь на указанное место будут отправлены специалисты отдела муниципального земельного контроля, которые проведут проверку и по ее результатам примут соответствующие меры.