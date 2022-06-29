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Кемеровчане воспротивились открытию торговли на газоне

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Ларек, который был установлен посреди газона на проспекте Октябрьский в городе Кемерово, не на шутку разозлил местных жителей, которые рассказали о своей проблеме на просторах Сети.

По словам жительницы областной столицы, на проспекте Октябрьский, 80 в Шалготарьяне неизвестный решил поставить металлический ларек прямо на газон, уничтожив при этом все зеленые насаждения, что не понравилось прохожим.

Сегодня хозяин разворотил весь газон и саженцы не пощадил! Кто мог дать ему на это разрешение? Город или ТУ Ленинского района? Администрация района и города, пожалуйста, уберите ларек, пока не началась торговля и газон совсем не убили!, сокрушилась кемеровчанка в подписи к публикации.

В свою очередь в городской администрации журналисту AVOKADO сказали, что теперь на указанное место будут отправлены специалисты отдела муниципального земельного контроля, которые проведут проверку и по ее результатам примут соответствующие меры.

Фото: telegram-канал "Инцидент Кузбасс"

Да!
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