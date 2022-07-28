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Кемеровчане в жаркий день заперли в машине своих детей

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В столице Кузбасса взрослые при сильной жаре закрыли в машине двух детей, одному из которых было мало лет. после чего ушли по своим делам. Несовершеннолетних заметили неравнодушные прохожие, они и сообщили об инциденте в Сети.

Днем в четверг, 28 июля, интернет-пользователи в сообществе во "ВКонтакте" сообщили, что на парковке у ТЦ на проспекте Кузнецком в авто без присмотра взрослых в машине оказались заперты малыш и ребенок постарше. При этом автор сообщения указал, что в это время температура воздуха на улице достигала +25°C.

Стали свидетелями, как родители, могут оставить в салоне автомобиля, на палящем солнце, маленького ребенка. И оставить не не 5-10 минут, а больше, уточнил автор поста.

Он также призвал всех родителей к внимательности, чтобы те избегали подобных ситуаций и пристально следили за своими малышами, поскольку при такой погоде находиться в салоне запертого авто совсем небезопасно.

Да!
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