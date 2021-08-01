Кемеровчане в Сети обсудили прогуливавшегося по городу голубя в маске

0
Фото:  

Житель кузбасской столицы на улице заметил птицу в медицинской маске. Увиденное горожанин запечатлел на видео и поделился записью с земляками.

Ролик с голубем в средстве индивидуальной защиты кемеровчанин опубликовал в одном из крупнейших сообществ жителей областного центра Кузбасса в соцсетях. В нем он иронично указывает на то, что вездесущий масочный режим в региональной столице соблюдают и животные.

– Смотрите: у нас даже птица в масках, – говорит автор в видеозаписи.

В конце ролика мужчина отметил, что собирается поймать голубя, дабы избавить пернатое от средства индивидуальной защиты. Пользователи соцсетей, обратившие внимание на видео, с юмором отнеслись к увиденному. Некоторые написали, что животное повело себя так из-за того, что накануне узнало, что масочный режим продлили в регионе. Один из комментаторов пошутил, предположив, что голубь «полетел вакцинироваться».


Напомним, что ранее стало известно о том, что власти Кузбасса опубликовали документ о продлении коронавирусных ограничений.

Видео: 6 рукопожатий Кемерово | Кемерово online

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27618

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined