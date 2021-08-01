Кемеровчане в Сети обсудили прогуливавшегося по городу голубя в маске

Ролик с голубем в средстве индивидуальной защиты кемеровчанин опубликовал в одном из крупнейших сообществ жителей областного центра Кузбасса в соцсетях. В нем он иронично указывает на то, что вездесущий масочный режим в региональной столице соблюдают и животные.

– Смотрите: у нас даже птица в масках, – говорит автор в видеозаписи.

В конце ролика мужчина отметил, что собирается поймать голубя, дабы избавить пернатое от средства индивидуальной защиты. Пользователи соцсетей, обратившие внимание на видео, с юмором отнеслись к увиденному. Некоторые написали, что животное повело себя так из-за того, что накануне узнало, что масочный режим продлили в регионе. Один из комментаторов пошутил, предположив, что голубь «полетел вакцинироваться».

Напомним, что ранее стало известно о том, что власти Кузбасса опубликовали документ о продлении коронавирусных ограничений.