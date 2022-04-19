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Кемеровчане в канун Пасхи смогут посетить продовольственную ярмарку

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Администрация города Кемерово приняла решение в канун Пасхи провести продовольственную ярмарку.

В канун Пасхи кузбасские производители мяса, молока, куличей и других продуктов питания представят жителям и гостям областного центра богатый ассортимент свежих продуктов к праздничному столу. По традиции ярмарка пройдет на центральной площади Советов. День ее проведения: предстоящая пятница, 22 апреля, а начало назначено на 9:30 по местному времени.


Также в торговых павильонах можно будет приобрести папоротник, ягоды, грибы, кедровые орехи, рыбу, хлебобулочные и кондитерские изделия, мед.


Садоводам предложат саженцы плодово-ягодных и декоративных культур, цветочную рассаду, укрывной материал, садовый инвентарь. Свои работы также покажут мастера декоративно-прикладного творчества.


Кроме приобретения продуктов и товаров, на ярмарке можно будет бесплатно полакомиться кашей и выпить чая.

Да!
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