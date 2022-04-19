Кемеровчане в канун Пасхи смогут посетить продовольственную ярмарку

В канун Пасхи кузбасские производители мяса, молока, куличей и других продуктов питания представят жителям и гостям областного центра богатый ассортимент свежих продуктов к праздничному столу. По традиции ярмарка пройдет на центральной площади Советов. День ее проведения: предстоящая пятница, 22 апреля, а начало назначено на 9:30 по местному времени.

Также в торговых павильонах можно будет приобрести папоротник, ягоды, грибы, кедровые орехи, рыбу, хлебобулочные и кондитерские изделия, мед.

Садоводам предложат саженцы плодово-ягодных и декоративных культур, цветочную рассаду, укрывной материал, садовый инвентарь. Свои работы также покажут мастера декоративно-прикладного творчества.

Кроме приобретения продуктов и товаров, на ярмарке можно будет бесплатно полакомиться кашей и выпить чая.