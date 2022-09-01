Кемеровчане в День знаний из-за проблем с транспортом массово опоздали на работу

Утром в четверг, 1 сентября, жителям Южного не удалось дождаться общественного транспорта. Со слов постоянной читательницы AVOKADO, в период с 7:20 и до 8:00 утра людям не удалось дождаться ни одного трамвая, а все попытки пересесть на автобус оказались тщетны, поскольку нужная "семерка" за это время тоже не приехала.

– Карта показала, что вагоны доезжали до кольца и там разворачивались, – сказала кемеровчанка.

По этой причине в День знаний многие не смогли вовремя добраться до своих рабочих мест. Девушка добавила, что транспорт ожидали и дети, которые в первый день осени спешили на традиционные линейки.