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Кемеровчане в День знаний из-за проблем с транспортом массово опоздали на работу

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Сегодня в День знаний в Заводском районе центра Кузбасса произошел транспортны коллапс, отчего многие жители микрорайона Южный не смогли вовремя добраться до своих рабочих мест.

Утром в четверг, 1 сентября, жителям Южного не удалось дождаться общественного транспорта. Со слов постоянной читательницы AVOKADO, в период с 7:20 и до 8:00 утра людям не удалось дождаться ни одного трамвая, а все попытки пересесть на автобус оказались тщетны, поскольку нужная "семерка" за это время тоже не приехала.

Карта показала, что вагоны доезжали до кольца и там разворачивались, сказала кемеровчанка.

По этой причине в День знаний многие не смогли вовремя добраться до своих рабочих мест. Девушка добавила, что транспорт ожидали и дети, которые в первый день осени спешили на традиционные линейки.

Да!
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