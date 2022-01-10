Кемеровчане увидели НЛО в жилом дворе на Южном

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В темное время суток жители Заводского района областного центра заметили в небе НЛО, о чем незамедлительно рассказали на просторах Сети.

На глаза жителей кузбасской столицы попало необычное явление: странный светящийся объект кружил в небе над высотными домами. По словам очевидцев, НЛО они заметили в районе улицы Патриотов.

– "Кабель между домов. Тоже обращал внимание", "Инопланетяне прилетели воровать жителей Южного", "Мне нравится как он качается из стороны в сторону и ни в перед, ни назад не летит :)" , – высказалась аудитория.

Судя по опубликованной видеозаписи, яркий свет исходил от предмета, очертания которого по форме похожи на вытянутую линию.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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