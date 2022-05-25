Кемеровчане увеличили потребление сигарет в последние три месяца

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Проведенный опрос показал, что жители кузбасской столицы стали чаще браться за сигареты.

Кемеровчане признались, что начали больше курить в последние три месяца. Согласно данным опроса, каждый восьмой курильщик в городе увеличил потребление сигарет. Примечательно, что подобная ситуация уже наблюдалась в разгар локдауна, в апреле 2020 года.


Бросающие вредную привычку горожане сейчас выкуривают в среднем по 12 сигарет в сутки, остальные — по 15 сигарет. При этом мужчины курят чаще женщин: бросающие — в среднем по десять сигарет в день (женщины — семь), а те, кто не собирается бросать, — по 19 сигарет (женщины — 11), сообщают специалисты сервиса SuperJob.


Опрос проводился с 13 по 24 мая 2022 года.

Да!
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